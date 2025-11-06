Ναύπακτος: Χειροπέδες σε δύο μαθητές λυκείου για διακίνηση κοκαΐνης

Στη σύλληψη δύο μαθητών Λυκείου στη Ναύπακτο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά μέσα στο σχολικό συγκρότημα όπου φοιτούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (05/11) από αστυνομικούς του Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας. Οι δύο νεαροί, 17 και 18 ετών, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο μαθητές να μπαίνουν και να βγαίνουν από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωραρίου, πηγαίνοντας κάθε φορά σε πυλωτή πολυκατοικίας κοντά στο σχολείο και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σε έλεγχο που έγινε στους ίδιους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 125 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθησε έρευνα στην πυλωτή και στο αυτοκίνητο, όπου εντοπίστηκαν 14 φιξάκια που περιείχαν συνολικά 6,6 γραμμάρια κοκαΐνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν αποκρύψει τις ουσίες εκεί, με σκοπό να τις διακινούν σε χρήστες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπακτίας.