Ναύπακτος: Πολίτης δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ για τη Ναυπακτία – Το περιστατικό που τον παρακίνησε

Παρακινημένος από ένα περιστατικό που αντίκρισε, αλλά και έχοντας την ανάγκη προσφοράς στον τόπο στον οποίο επέστρεψε έχοντας ζήσει μόνιμα στην Αυστραλία, ένας ηλικιωμένος δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ Ναυπακτίας και Δωρίδας καθώς όπως είπε υπήρχε ανάγκη.

Το όχημα, πλήρως εξοπλισμένο, έχει ήδη ενταχθεί στον στόλο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται σε καθημερινή επιχειρησιακή δράση.

«Είναι ένα ασθενοφόρο για να εξυπηρετεί τον κόσμο της περιοχής μου. Είχα την ευχαρίστηση να προσφέρω κάτι στην περιοχή μου. Ένα πρωί ήμουν έξω από τα Τριζόνια για να πάω στη Ναύπακτο.

Εκεί περίμενε το ασθενοφόρο μια κυρία για να την πάει στο νοσοκομείο Πατρών. Ρώτησα τον οδηγό πόσα ασθενοφόρα υπάρχουν και από πού είναι. Μου απάντησε ότι είναι από τη Ναύπακτο και είναι το μόνο ασθενοφόρο που έχουν, «δανεισμένο» από την περιοχή των Πατρών», περιέγραψε ο κ. Σπύρος για τον λόγο που επέλεξε να κάνει αυτή τη δωρεά.