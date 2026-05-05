Ναύπλιο: Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων - Βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στο Ναύπλιο όταν ένας νεαρός εγκλωβίστηκε σε πύλη των Τόρων στην Ακροναυπλία. Έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη σημείο.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) στο Ναύπλιο, όταν ένας νεαρός με καταγωγή από την Αρμενία εγκλωβίστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην Πύλη των Τόρων, στην περιοχή της Ακροναυπλία, κοντά στην πλατεία Αρβανιτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, ένας περαστικός άκουσε τις φωνές του νεαρού και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε εγκλωβιστεί πίσω από κλειδωμένη πύλη. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε κοπή του λουκέτου και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Ο νεαρός ήταν καλά στην υγεία του, αν και εμφανώς ταραγμένος, και στη συνέχεια προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

