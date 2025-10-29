Ναύπλιο: Ο καυγάς που μετατράπηκε σε θανατηφόρο ξυλοδαρμό – Βίντεο ντοκουμέντο

Ήταν ξημερώματα του Ιουνίου 2024, γύρω στις 06:20, όταν έξω από ένα κλαμπ στο Ναύπλιο ξέσπασε ένας καυγάς που έμελλε να έχει τραγική κατάληξη. Όπως κατέγραψε βίντεο-ντοκουμέντο, η ένταση ξεκίνησε από μια φαινομενικά ασήμαντη αφορμή:

– «Δεν πίνω αλκοόλ σου λέω, δεν το θέλω» – «Εντάξει, ο κύριος σε κέρασε»

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται: – «Εσύ τι πρόβλημα έχεις;» – «Θες να το λύσουμε;» – «Τι πρόβλημα υπάρχει;» – «Θες να το λύσουμε;»

Οι άντρες πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν φωνές, ύβρεις και σπρωξίματα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 52χρονος δέχεται γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα, καταρρέοντας αναίσθητος στο έδαφος.

Ένας παρευρισκόμενος προσπαθεί να καλέσει ασθενοφόρο, ενώ η φίλη του θύματος συνεχίζει να λογομαχεί με τους εμπλεκόμενους. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο δράστης σπρώχνει και τη γυναίκα, ρίχνοντάς την κάτω.

Λίγο αργότερα, γίνεται σαφές ότι τα τραύματα του 52χρονου είναι σοβαρά. Από το εσωτερικό του μαγαζιού ακούγεται η κραυγή της συζύγου του:

«Χάνω τον άντρα μου… τον άντρα μου!»

Η μάχη για τη ζωή και οι μηνύσεις

Ο 52χρονος μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο. Παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση για οκτώ μήνες, μέχρι που τελικά καταλήγει.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνεί μόνο με νοήματα, προχώρησε σε μηνήσεις κατά των δύο ανδρών που τον χτύπησαν, αλλά και κατά της φίλης του και του ιδιοκτήτη του μπαρ, τους οποίους θεωρούσε ηθικούς αυτουργούς.

Στην κατάθεσή του, περιέγραψε πώς η φίλη του τον πίεσε να πάνε σε μπαρ με το οποίο είχε προσωπικές διαφορές, πώς εκείνη προκάλεσε ένταση με τη συμπεριφορά της και πώς, τελικά, δύο εργαζόμενοι τον έβγαλαν έξω και τον χτύπησαν βίαια, με τον έναν να φορά κοκάλινα γάντια. Από τα χτυπήματα έχασε τις αισθήσεις του και δεν θυμόταν τίποτα μετά.

Η δικαστική απόφαση

Ο δικηγόρος του θύματος, Βαγγέλης Δελής, δήλωσε ότι το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Η ποινή που τους επιβλήθηκε είναι 9 έτη κάθειρξης, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.