Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε σήμερα (15/09) στο Ναύπλιο, ύστερα από σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.

Το συμβάν, στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου - Λυγουριού, έγινε κοντά στο τυροκομείο Μαυρόγιαννη, όταν υπό συνθήκες αυξημένης ολισθηρότητας ο οδηγός του ενός οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο διερχόμενο αυτοκίνητο.

​Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο οδηγός του ενός εμπλεκόμενου οχήματος περιέγραψε τις στιγμές της σύγκρουσης, αποδίδοντας το ατύχημα στην ολισθηρότητα του δρόμου αλλά και την ταχύτητα του άλλου οχήματος:

​«Πήγαινα προς το ιατρείο εδώ στο Λυγουριό. Ξαφνικά έφυγε, μάλλον του έφυγε με τη γλίτσα το αμάξι και ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ίσα που πρόλαβα και τον είδα δηλαδή. Μάλλον είχε πολλά χιλιόμετρα, αλλιώς δεν γινόμασταν έτσι. Ευτυχώς πήγαινα σιγά παιδιά. Ευτυχώς. Δεν ξέρω, η κοπέλα και ο οδηγός... Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι το κυριότερο».

Τροχαίο στο Ναύπλιο: ​Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

​Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.

​Ο επιχειρησιακός αξιωματικός της Πυροσβεστικής, Πυραγός Αθανάσιος Ταμπάκης, περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισαν τα σωστικά συνεργεία:

​«Σήμερα ειδοποιηθήκαμε πρωινές ώρες για τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Κουτρουμπέκα στα Πυργιώτικα. Φτάσαμε άμεσα στο σημείο με τέσσερα οχήματα και οχτώ άνδρες και προχωρήσαμε στον απεγκλωβισμό. Ερχόμενοι στο σημείο είδαμε ότι έχουν εμπλακεί δύο οχήματα. Το ένα άτομο είχε απεγκλωβιστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής εξόδου και εμείς βγάλαμε τα άλλα δύο. Μακροσκοπικά είχαν κάποια τραύματα. Παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μετά έφτασαν στο νοσοκομείο».

​Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.