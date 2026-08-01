Νέα 112 για απομάκρυνση από Πόρτο Γερμενό, Μύτικα και Ψάθα Αττικής

Μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό και στον Μύτικα Αττικής καλώντας τους να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πόρτο Γερμενό της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής κατευθυνθείτε προς το Λιμάνι του Πόρτο Γερμενό. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μύτικας της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Ψάθα και Αλεποχώρι», αναφέρουν.

Πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα για απομάκρυνση από την Ψάθα Αττικής. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ψάθα της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς το Αλεποχώρι και Μέγαρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Την ίδια ώρα, το λιμενικό στέλνει σκάφος για απεγκλωβισμούς πολιτών που έχουν σπεύσει στην παραλία.

Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι απελπιστική αφού οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και πολλά σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες με τη φωτιά να συνεχίζει το καταστρεπτικό της έργο.