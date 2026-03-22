Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας (23/3)

Νέα πανελλαδική 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι οδηγοί των ταξί για αύριο Δευτέρα (23/3) με φόντο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία Ταξί και τα Περιφερειακά Συμβούλια, να δώσουν το «παρών» στην αυριανή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών, οδός Μάρνης 17 και μετά μαζική πορεία, χωρίς αυτοκίνητα, στη Βουλή όπου και θα συζητείται το νομοσχέδιο.

αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη.

«Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ’ έξω την ημέρα της ψήφισης. Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05.00 το πρωί έως τις 05.00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα.

Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση», αναφέρει η ανακοίνωση.