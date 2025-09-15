Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του Βασίλη Καλογήρου - «Ζώα δίποδα σου έκοψαν το δάχτυλο»

Με μια νέα, συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου – πρώην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας – επανέρχεται στην υπόθεση του θανάτου του γιου της, κάνοντας λόγο για δολοφονία και καταγγέλλοντας «άνομα χέρια» που του στέρησαν τη ζωή.
Η ανάρτηση της μητέρας
Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την προσφυγή του πατέρα του 39χρονου κατά της εισαγγελικής διάταξης που απέκλεισε το ενδεχόμενο αρπαγής και ανθρωποκτονίας.
Στην ανάρτησή της, η μητέρα του Βασίλη χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Ζώα δίποδα σου κόψαν, εν ζωή, το δάχτυλο.
Στόματα αήθη λοιδώρησαν δημόσια, ξεδιάντροπα και ατιμώρητα από τους αρμόδιους, κι εσένα και την οικογένειά μας».
Υπονοεί ότι η οικογένεια έχει πλέον πρόσβαση σε στοιχεία που ενισχύουν τις υποψίες της:
«Τώρα που μας δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσουμε όσα ήταν επτασφράγιστα κλεισμένα στα χέρια λίγων ανθρώπων, πόσο πόνο ακόμη πήραμε για όσα πέρασες και πόσο επαληθευτήκαμε».
Δικαστικές εξελίξεις και νέα προσφυγή
Η οικογένεια Καλογήρου συνεχίζει να διεκδικεί δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Ο πατέρας του Βασίλη προσέφυγε πρόσφατα κατά της εισαγγελικής διάταξης που χαρακτήρισε την υπόθεση «αβάσιμη στην ουσία της».
Σύμφωνα με την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών, δεν προέκυψαν ενδείξεις για αρπαγή ή ανθρωποκτονία.
Η απόφαση στηρίχθηκε στην ιατροδικαστική έκθεση του Ιουνίου, η οποία απέδωσε τον θάνατο σε «θανατηφόρο υποθερμία» και χαρακτήρισε τις αλλοιώσεις στο σώμα του θανόντα ως μεταθανάτιες.
