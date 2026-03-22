Νέα ανάρτηση Πλακιά λίγες ώρες πριν την δίκη των Τεμπών: «Θα είμαι εκεί, σακατεμένος αλλά όρθιος»

Με μια βαθιά φορτισμένη ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς τοποθετείται ενόψει της έναρξης της κύριας δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, που ξεκινά στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μία από τις πολλές δίκες που θα ακολουθήσουν, με 36 κατηγορούμενους στο εδώλιο, χωρίς ωστόσο –όπως επισημαίνει– την παρουσία πολιτικών προσώπων που, κατά την άποψή του, εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο ίδιος δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν περιμένει δικαίωση από τη διαδικασία: «Όταν με ρωτούν τι περιμένω, απαντώ τίποτα». Και εξηγεί πως για εκείνον, πραγματική δικαίωση θα ήταν να επιστρέψει στο σπίτι και να βρει ξανά τα παιδιά του, συνεχίζοντας τη ζωή από εκεί που σταμάτησε.

«Θα είμαι εκεί, σακατεμένος αλλά όρθιος»

Παρά τον πόνο, τονίζει ότι θα δώσει το «παρών» στη δίκη, καθώς –όπως λέει– τρία χρόνια μετά το δυστύχημα κανείς από τους υπεύθυνους δεν έχει φυλακιστεί.

Ξεκαθαρίζει ότι η παρουσία του δεν αφορά τη νομική υπεράσπιση, καθώς θεωρεί τα αίτια και τις ευθύνες αυτονόητα: «Δύο τρένα στην ίδια γραμμή για 13 λεπτά, το 2023, αρκεί για να είναι κάποιοι ήδη στη φυλακή».

Με λόγια που συγκλονίζουν, υπογραμμίζει πως όποια κι αν είναι η έκβαση της δίκης, για τον ίδιο τίποτα δεν θα αλλάξει, αφού «τα δωμάτια θα είναι για πάντα άδεια».

Έκκληση στήριξης

Ο Νίκος Πλακιάς καλεί τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών, τονίζοντας ότι θα είναι παρών «με αξιοπρέπεια, σεβασμό και κατανόηση», αλλά και έτοιμος να αντιδράσει σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσβολής της μνήμης των παιδιών.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στους συμπολίτες του, υπενθυμίζει την υπόσχεσή του για αυτοκινητοπομπή, η οποία –όπως σημειώνει– θα πραγματοποιηθεί όταν το ζητήσουν οι ίδιες οι οικογένειες των θυμάτων.

Κλείνοντας, στέλνει ένα σπαρακτικό μήνυμα στα παιδιά του, εκφράζοντας το μέγεθος της απουσίας: «Σήμερα μου λείπετε πιο πολύ από ποτέ».