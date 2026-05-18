Νέα απάτη με ψεύτικες κλήσεις της Τροχαίας: Η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας.

🛑 Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).

🛑 ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

🟢 Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο… pic.twitter.com/VseGcfPXNV — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 18, 2026

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι τα αυθεντικά μηνύματα της Τροχαίας δεν περιλαμβάνουν ποτέ σύνδεσμο (link), αλλά καλούν τους πολίτες να εισέλθουν μόνοι τους στη Θυρίδα Πολίτη μέσω του Gov.gr Wallet.

Για τον λόγο αυτό, συνιστά να μην ανοίγουν ποτέ ύποπτους συνδέσμους και να μην αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.