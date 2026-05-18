Νέα απάτη με ψεύτικες κλήσεις της Τροχαίας: Η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι τα αυθεντικά μηνύματα της Τροχαίας δεν περιλαμβάνουν ποτέ σύνδεσμο (link), αλλά καλούν τους πολίτες να εισέλθουν μόνοι τους στη Θυρίδα Πολίτη μέσω του Gov.gr Wallet.
Για τον λόγο αυτό, συνιστά να μην ανοίγουν ποτέ ύποπτους συνδέσμους και να μην αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.
- Η αντίδραση της Σίας Κοσιώνη για το τηλεοπτικό της μέλλον: Το σενάριο που διέψευσε
- Το πιθανό όνομα του κόμματος Καρυστιανού, η σημαία των 76 τ.μ. και η επιμονή Μητσοτάκη για το 2027
- Μια λύση για την μουρμούρα και την γκρίνια της Eurovision
- ΣΕΑ Αταλάντης: Πριν τις Σκιαδαρέσες, οι γυναίκες της περιοχής βρήκαν τη δική τους «όαση της ασφάλτου»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.