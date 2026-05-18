Νέα απάτη με ψεύτικες κλήσεις της Τροχαίας: Η προειδοποίηση της ΕΛΑΣ

Νέα παραπλανητικά μηνύματα έφτασαν στα κινητά τηλέφωνα πολιτών για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας. Η προειδοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας σε ελέγχους
Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι τα αυθεντικά μηνύματα της Τροχαίας δεν περιλαμβάνουν ποτέ σύνδεσμο (link), αλλά καλούν τους πολίτες να εισέλθουν μόνοι τους στη Θυρίδα Πολίτη μέσω του Gov.gr Wallet.

Για τον λόγο αυτό, συνιστά να μην ανοίγουν ποτέ ύποπτους συνδέσμους και να μην αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

