Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης: «Καμπανάκι» από την ΕΛΑΣ

Νέα απάτη με sms έχουν στήσει επιτήδειοι, επιχειρώντας να εξαπατήσουν πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι έχουν δήθεν λάβει το επίδομα θέρμανσης.
Σε ανάρτησή της η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για το sms που περιέχει κακόβουλο σύνδεσμο, καλώντας τους πολίτες να μην το πατήσουν και να μην κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Το επίμαχο sms είναι αρκετά αληθοφανές, ωστόσο με μία προσεκτική ματιά υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον σύνδεσμο σε σχέση με την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι δεν αποστέλλει sms σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και πάντοτε σε απάντηση και εκτέλεση σχετικού αιτήματος πολίτη και δεν στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, sms, κ.λπ.).
- Ωδή στο Πουέρτο Ρίκο η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl - Το μήνυμα με δέκτη (και) τον Τραμπ
- Το μήνυμα της μπλούζας του Bad Bunny και τα ανάρπαστα sneakers
- Το πανηγυρικό σχόλιο ενός παλιού γνώριμου στο ποστ του Παναθηναϊκού στο Instagram
- Το «ροζ σκάνδαλο» που κλόνισε την κυβέρνηση Καραμανλή - Ο έρωτας, η ζήλια και ο θάνατος του διοικητή του ΙΚΑ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.