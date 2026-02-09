Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης: «Καμπανάκι» από την ΕΛΑΣ

Νέα απάτη με sms έχουν στήσει επιτήδειοι, επιχειρώντας να εξαπατήσουν πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι έχουν δήθεν λάβει το επίδομα θέρμανσης.

Σε ανάρτησή της η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για το sms που περιέχει κακόβουλο σύνδεσμο, καλώντας τους πολίτες να μην το πατήσουν και να μην κοινοποιήσουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Το επίμαχο sms είναι αρκετά αληθοφανές, ωστόσο με μία προσεκτική ματιά υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον σύνδεσμο σε σχέση με την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΑΔΕ έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι δεν αποστέλλει sms σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και πάντοτε σε απάντηση και εκτέλεση σχετικού αιτήματος πολίτη και δεν στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, sms, κ.λπ.).