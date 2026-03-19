Νέα απάτη με SMS: Χρησιμοποιούν το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ και υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα

Προειδοποίηση για παραπλανητικά SMS, που αποστέλλονται στα κινητά τηλέφωνα ασφαλισμένων εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Η νέα απάτη χρησιμοποιεί το λογότυπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αποστέλλει μηνύματα που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που μοιάζει να προέρχονται από τον οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.

Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν τα θύματα να πατήσουν έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων.

Πώς να αναγνωρίσετε το ψεύτικο μήνυμα

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε: @eopyy.gov.gr.Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ. Γενική προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση ("Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η") αντί του ονοματεπωνύμου σας. Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα. Αίσθημα επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα

Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

Μην απαντήσετε στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μη δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία

Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας. Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες). Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.