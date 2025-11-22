Μενού

Νέα βλάβη σε τρένο με εκατοντάδες επιβάτες στον Ασπρόπυργο: Σημαντικές καθυστερήσεις στον Προαστιακό

Νέα βλάβη σημειώθηκε σε τρένο, με τη Hellenic Train να προειδοποιεί για σημαντικές καθυστερήσεις στον Προαστιακό.

Συρμός του Προαστιακού
Συρμός του Προαστιακού της Hellenic Train | Eurokinissi
Νέα βλάβη σε τρένο που προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όπως ενημερώνει η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επρόκειτο για την αμαξοστοιχία 1323, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο και ακινητοποιήθηκε στις 17:32 στο Ασπρόπυργο λόγω τεχνικού προβλήματος.

Εφεδρικός συρμός έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου οι 300 επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με την καθυστέρηση 83 λεπτών.

«Κατά τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train παρέμενε διαρκώς κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του δρομολογίου», επισημαίνει η Hellenic Train που προειδοποεί για αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», σημειώνεται επιπλέον στην ανακοίνωση.

