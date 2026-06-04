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Νέα δοκιμασία για τον Θερμαϊκό - Γιατί γέμισε με καφέ βλέννα η παραλία

Ο Θερμαϊκός απασχολεί, ξανά, για την ποιότητα των νερών του. Αυτή τη φορά, έχουν γεμίσει με καφέ βλέννα και μυρίζουν έντονα.

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Γέμισε καφέ βλέννα ο Θερμαϊκός
Γέμισε καφέ βλέννα ο Θερμαϊκός | Glomex/ERT
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Με καφέ βλέννα έχει γεμίσει η παραλία του Θερμαϊκού τις τελευταίες μέρες και αναδίδει έντονες μυρωδιές στη Θεσσαλονίκη.

Η καφέ βλέννα είναι αποτέλεσμα του φαινομένου του ευτροφισμού, ο οποίος, φυσικά, οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ειδικότερα, επειδή ο Θερμαϊκός είναι κλειστός και εκβάλουν σε αυτόν και ποτάμια, πέφτουν στα νερά του λιπάσματα και άλλες ουσίες που αποτελούν τροφή για το φυτοπλαγκτόν. 

Όταν μειώνεται το οξυγόνο, τα φύκια πεθαίνουν και εγκλωβίζονται από τον άνεμο, σε όλη την έκταση της παλιάς και της νέας παραλίας.

Το αντιρυπαντικό σκάφος, η Αλκίππη, επιχειρεί καθημερινά σε όλο τον Θερμαϊκό και μαζεύει ό,τι επιπλέει, για να βελτιώσει την κατάσταση.

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