Πώς η κακοκαιρία Byron άλλαξε χρώμα στον Θερμαϊκό: Το σοκαριστικό βίντεο με drone

Ο Θερμαϊκός Κόλπος άλλαξε χρώμα από την κακοκαιρία Byron, και χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε «λίμνες». Πλάνα drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

θερμαικός κόλπος
Ο Θερμαϊκός Κόλπος αφού χτύπησε η κακοκαιρία Byron | Orange Press Agency
Σφοδρή είναι η κακοκαιρία Byron, που συνεχίζει να πλήττει σήμερα (6/12) αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκλονιστικά drone πλάνα από τον Θερμαϊκό Κόλπο στην Πλάκα Λιτοχώρου και τα Καλύβια Βαρικού, στην Πιερία, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη φύση.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του άλλαξε χρώμα.

Αιτία είναι οι ορμητικοί χείμαρροι που παρέσυραν τόνους φερτών υλικών, ξύλα και λάσπη, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα αλλάζοντας, κυριολεκτικά, το χρώμα της σε καφέ. Κατά την ανάμιξή τους, δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική διχρωμία σε μεγάλη ακτίνα στα νερά του Θερμαϊκού, που φανερώνει και το καταστροφικό μέγεθος της κακοκαιρίας Byron.

Διαβάστε επίσης: Κακοκαιρία Byron: Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μεγαρέων, Αν. Μάνης, Ευρώτα, Οινόης και Ερυθρών

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Πιερίας.

