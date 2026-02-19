Μενού

Νέα ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη: Η αστυνομία εμποδίζει γιατρούς να εισέλθουν

Νέος γύρος έντασης σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς η αστυνομία εμποδίζει γιατρούς να εισέλθουν στον χώρο.

νοσοκομείο Νίκαιας
Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας | In Time / Γιάννης Λιάκος
Συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και τους υγειονομικούς στο νοσοκομείο Νίκαιας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε νέο βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται οι αστυνομικές δυνάμεις να εμποδίζουν τους διαμαρτυρόμενους γιατρούς και νοσηλευτές να εισέλθουν στο νοσοκομείο, με την ένταση να είναι διάχυτη.

Οι διαμαρτυρόμενοι φωνάζουν «έξω η αστυνομία» από το νοσοκομείο, ζητώντας να μπουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ οι αστυνομικοί τούς απωθούν με τις ασπίδες τους.

Νωρίτερα, η κατάσταση οξύνθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.

