Νέα ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη: Η αστυνομία εμποδίζει γιατρούς να εισέλθουν

Συνεχίζεται η ένταση ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και τους υγειονομικούς στο νοσοκομείο Νίκαιας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε νέο βίντεο του Orange Press Agency διακρίνονται οι αστυνομικές δυνάμεις να εμποδίζουν τους διαμαρτυρόμενους γιατρούς και νοσηλευτές να εισέλθουν στο νοσοκομείο, με την ένταση να είναι διάχυτη.

Οι διαμαρτυρόμενοι φωνάζουν «έξω η αστυνομία» από το νοσοκομείο, ζητώντας να μπουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ οι αστυνομικοί τούς απωθούν με τις ασπίδες τους.

Νωρίτερα, η κατάσταση οξύνθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο Άδωνις Γεωργιάδης.