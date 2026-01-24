Νέα ένταση στο Ζεφύρι: Καταδίωξη και σύλληψη ενόπλου από την αστυνομία

Συνελήφθη, το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο Ζεφύρι, ένας 56χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο πεζό άνδρα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Στη θέα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει ενώ κατά την ακινητοποίηση του αντιστάθηκε με τα χέρια του και κατά τον σωματικό του έλεγχο, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, πιστόλι με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.