Νέα επέλαση αφρικανικής σκόνης: Κοκκίνισε ο ορίζοντας της Αθήνας - Πόσο θα κρατήσει

Το γνωστό ωχρό, καφέ «πέπλο» από αφρικανική σκόνη που σκέπασε την ατμόσφαιρα αντικρίζουν από το πρωί της Παρασκευής οι πολίτες της χώρας λόγω των συγκεντρώσεων που, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είναι αυξημένες αυτές τις ημέρες.

«Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι συγκεντρώσεις, αλλά γίνονται ορατές ως ένα πέπλο, δίνοντας θαμπά χρώματα στην ατμόσφαιρα.

Η περισσότερη σκόνη θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο, θα υποχωρήσει όμως από την αρχή της επόμενης εβδομάδας» σημειώνει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Αφρικανική σκόνη: Πως θα κυμανθεί τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας λίγους όμβρους. Οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν ελαφρώς αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 31-33 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 17 έως 30-32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34-36 και τοπικά 37, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Νότιο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή του Καβοντόρο θα ενισχυθούν σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τις θερμές ώρες της ημέρας νοτιοανατολικοί με εντάσεις; 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς.