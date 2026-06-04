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Νέα επιχείρηση του Λιμενικού νοτιοδυτικά της Γαύδου: Διασώθηκαν 38 μετανάστες

Το Λιμενικό διέσωσε 38 μετανάστες από λέμβο 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Μεταφέρονται ασφαλείς στην Παλαιόχωρα Χανίων.

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Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
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Λέμβος με 38 μετανάστες επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εντοπισμός της πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαινόντων.

Οι 38 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
 

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