Νέα έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο εταιρεία πληροφορικής

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον Οργανισμό, με τον ΑΝΤ1 να μεταδίδει πως η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεκίνησε νέα έρευνα.

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας έχει μπει μία εταιρεία πληροφορικής που εκτελούσε χρέη τεχνικού συμβούλου για τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του Οργανισμού (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η έρευνα άρχισε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από δυο καταθέσεις, ενός καθηγητή και ενός πρώην υπευθύνου Πληροφορικής του Οργανισμού, που υπέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του συστήματος της Πληροφορικής στην κατανομή των ενισχύσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι έκανε η εταιρεία πληροφορικής

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορούσε το πώς «δρούσε» η εταιρεία πληροφορικής, ο δικαιούχος αγρότης καταθέτει μία αίτηση η οποία κατευθύνεται στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και από εκεί, κατευθύνεται στην εταιρεία πληροφορικής.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι η εταιρεία πληροφορικής ελέγχει 100 κέντρα υποδοχής δηλώσεων και έστελνε την αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον σχετικό Οργανισμό να πληρώνει τον παραγωγό.

Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι από την αρχική έρευνα προέκυψε πως υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να πήραν υψηλές επιδοτήσεις, παρά την «κρίσιμη θέση» τους στον Οργανισμό.