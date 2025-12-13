Νέα Φιλαδέλφεια: Ανατράπηκε γερανοφόρο και έπεσε σε κολώνα - Κλειστή η Πίνδου

Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η οδός Πίνδου είναι ακόμα κλειστή λόγω της ανατροπής ενός γερανοφόρου οχήματος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Orange Press Agency, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πίνδου, από το ύψος της οδού Λάμπρου Κατσώνη έως την οδό Λαυρίου.
Η ανατροπή του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε κολώνα στήριξης καλωδίων τρόλεϊ, η οποία πλέον κινδυνεύει να πέσει.
Στο σημείο βρίσκονται ειδικά συνεργεία που εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση της επικίνδυνης κολώνας και τη σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.
