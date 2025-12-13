Μενού

Νέα Φιλαδέλφεια: Ανατράπηκε γερανοφόρο και έπεσε σε κολώνα - Κλειστή η Πίνδου

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά από ανατροπή γερανοφόρου που έπεσε πάνω σε κολώνα. Κλειστή η οδός Πίνδου.

Newsroom
Νέα Φιλαδέλφεια
Γερανοφόρο έπεσε σε κολώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια | Orange Press Agency
Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η οδός Πίνδου είναι ακόμα κλειστή λόγω της ανατροπής ενός γερανοφόρου οχήματος.

​Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Orange Press Agency, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πίνδου, από το ύψος της οδού Λάμπρου Κατσώνη έως την οδό Λαυρίου.

Η ανατροπή του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε κολώνα στήριξης καλωδίων τρόλεϊ, η οποία πλέον κινδυνεύει να πέσει.

Στο σημείο βρίσκονται ειδικά συνεργεία που εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση της επικίνδυνης κολώνας και τη σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

​Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

 

