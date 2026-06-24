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Νέα φωτιά στην Περαία: Αναστάτωση στους κατοίκους – Υπό έλεγχο το μέτωπο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα στα Τσαΐρια Περαίας. Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικίες.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) στην Περαία Θεσσαλονίκης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα, προκαλώντας έντονη οσμή καμένου στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καταφέρνοντας να οριοθετήσουν το μέτωπο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές και η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.

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