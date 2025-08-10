Νέα φωτιά τώρα σε Πρέβεζα, Αγρίνιο: Μπαράζ μηνυμάτων από 112

Νέα φωτιά τώρα σε Πρέβεζα και Αγρίνιο αντίστοιχα, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται σε Καστροσυκιά στην πρώτη και στη Νεάπολη στη δεύτερη περίπτωση, επιχειρώντας με επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σε ό,τι αφορά στην Πρέβεζα, αρχικά κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη, ενώ ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής.

Μετά από νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην πυρκαγιά της Καστροσυκιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της5ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη.

Ειδικότερα, το 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην παραλία Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην Παραλία Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Όσον αφορά το Αγρίνιο, εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη, ενώ κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.