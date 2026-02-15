Νέα κακοκαιρία, γνωστά προβλήματα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες «σφυροκοπούν» τα ηπειρωτικά και τα νησιά

Με τεράστια ένταση έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας η νέα κακοκαιρία, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα με κατολισθήσεις και καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο.

Σε συναγερμό βρίσκεται ο νομός Πρέβεζας λόγω κατολισθήσεων, εκτροπές κυκλοφορίας στην εθνική οδό Τρίπολης-Πύργου και πλημμύρες στο παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα.

Κακοκαιρία: Βαρύ πλήγμα στην Ήπειρο

Στην Πρέβεζα, ολόκληρος ο νομός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι συνεχείς κατολισθήσεις απειλούν οικισμούς και επαρχιακούς δρόμους. Τα συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διασφαλίσουν την κυκλοφορία, ενώ οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο νέων καταπτώσεων.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει από τον Νοέμβριο έχουν επιβαρύνει το έδαφος, με αποτέλεσμα κατολισθήσεις και κατάρρευση δρόμων σε διάφορες περιοχές.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, κοντά στα Τζουμέρκα, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «κοπεί στα δύο». Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το έδαφος να έχει σηκωθεί και να έχει σχηματιστεί μεγάλη ρωγμή, ενώ ένα αυτοκίνητο χρειάστηκε γερανό για να απομακρυνθεί.

Επίσης πλήγματα δέχεται και η περιοχή της Πάργας, όπου αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν από βράχους, όπως επίσης πλήγματα δέχεται η Αγιά και η Ανθούσα.

Κακοκαιρία: Ζημιές σε Τρίπολη και νησιά

Στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, τμήματα του οδικού δικτύου έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, όπου καταπτώσεις βράχων σημειώθηκαν σε ορεινά σημεία, ενώ δεν έλειψαν και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου, που εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, παραμένει κλειστός λόγω συνεχών κατολισθήσεων. Παρά γεγονός ότι ο δρόμος δεν έχει δοθεί επίσημα σε κυκλοφορία, πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν, καθώς αποτελεί βασική σύνδεση για τα χωριά.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από την πλευρά της, τονίζει ότι δεν έχει παραλάβει το έργο από την κατασκευάστρια εταιρεία, επικαλούμενη ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών. Παρά τη δέσμευση του υφυπουργού Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, για πρόσθετη εργολαβία 3 εκατ. ευρώ, το έργο παραμένει στάσιμο.

Το μεσημέρι της Κυριακής (15/2) εστάλη μήνυμα από το 112 τους κατοίκους της Χίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Η Κέρκυρα, βιώνει πρωτοφανή φαινόμενα έντονης βροχόπτωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων με πάνω από 1.700 χιλιοστά νερού να έχουν πέσει στην πόλη και έως 2.300 χιλιοστά στα ορεινά της Κέρκυρας. Πρόκειται για πρωτοφανή ποσότητα νερού, που υπερβαίνει κάθε προηγούμενο, με σοβαρές συνέπειες για το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών.