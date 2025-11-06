Νέα κακοκαιρία μετά την πρόσκαιρη βελτίωση: Ο «χάρτης» του Μαρουσάκη με τις καταιγίδες

Με την κακοκαιρία που χτύπησε χθες (5/11) τη χώρα με τις βροχές και καταιγίδες να υποχωρεί μέχρι και αύριο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα νέο κύμα έρχεται από τα Δυτικά και την περιοχή της Ιταλίας, το οποίο θα μας απασχολήσει από το απόγευμα της Παρασκευής.

Η νέα κακοκαιρία μάλιστα θα κρατήσει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δίνοντας αρκετές βροχές με μεγάλο όγκο νερού σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι τα δυτικά και ηπειρωτικά τμήματα, η δυτική Στερεά, η Ήπειρος, το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο -εκεί μπορεί να δούμε μεγάλο όγκο νερού ικανό να δημιουργήσει πλημμυρικά επεισόδια.

Για νέα κακοκαιρία προειδοποιεί ο Μαρουσάκης

Τα φαινόμενα, προβλέπει ο μετεωρολόγος, θα μετατοπιστούν και πιο ανατολικά για να επηρεαστεί η Βόρεια Ελλάδα αλλά και τα νησιά του Ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σήμερα η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες με τις συννεφιές να εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Προς τα ανατολικά και νότια όμως θα επιμείνει ο άστατος καιρός με βροχές που θα είναι πιο έντονες προς τα νότια θαλάσσια τμήματα.

Βοριάς θα κυριαρχήσει στο Αιγαίο με 5-6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από μονοψήφιες προς την Βόρεια Ελλάδα και ανεβαίνει προς το Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο που ξεκινάμε από τους 16. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ενώ θα είναι πιο κάτω απ' ότι τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Αττική θα κυριαρχήσουν βοριάδες κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού που εκεί θα φτάνουμε τα 4-6 μποφόρ. Οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια ενώ τις βροχές τις περιμένουμε κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα και ιδιαίτερα γύρω από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, του Κιθαιρώνα και της Πεντέλης.

Οι βροχές θα είναι ήπιες και τα φαινόμενα δεν θα προβληματίσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσεις τους 18 με 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες με τις συννεφιές να κυριαρχούν με λίγες βροχές κυρίως προς την Χαλκιδική. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν στον Θερμαΐκό ενώ η ψύχρα θα είναι έντονη με τον θερμόμετρο να φτάνει μέχρι τους 16.