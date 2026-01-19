Νέα κακοκαιρία «σκεπάζει» τη χώρα: Πυκνό χιόνι και έντονες καταιγίδες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

Νέο κύμα έντονης κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα από αύριο, Τρίτη (20/01), ενώ σήμερα συνεχίζεται το τσουχτερό κρύο καθώς, χειμώνα έχουμε. Τα προγνωστικά στοιχεία του Κλέαρχου Μαρουσάκη αναφέρουν πως αναμένεται μεγάλος όγκος βροχές, αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μαρουσάκης, η θερμοκρασία και σήμερα θα διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα. Από το πρωί καταγράφονται αρκετές κάτω του μηδενός σε πολλές περιοχές της χώρας, με την κατάσταση να μην αναμένεται να ανατραπεί εντός της ημέρας.

Το κρύο θα συνδυαστεί με περισσότερη υγρασία και ασθενείς βροχές ή χιονόνερο ή μέτριας έντασης χιόνια από τα 400-500 μέτρα και πάνω στις εξής περιοχές: Ανατολική και νότια Θεσσαλία, Σποράδες, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολικό και βορειοανατολική Πελοπόννησος και βόρεια Κρήτη.

Δριμύ κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη

Ο καιρός θα λάβει μία νέα, έντονη τροπή, από αύριο το πρωί και εντός της ημέρας η κατάσταση θα γίνει δυσκολότερη.

Όπως εξήγησε, θα έρθει μία θερμή και υγρή αέρια μάζα πάνω από τη χώρα που θα συγκρουστεί με την ξηρή, που υπάρχει ήδη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μία «βίαιη σύγκρουση αερίων μαζών με διαφορετική θερμοκρασία και υγρασία».

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας αυτής, που θα πλήξει αρχικά την Πελοπόννησο, και στη συνέχεια θα εξαπλωθεί προς τα βόρεια, είναι τα πυκνά χιόνια και οι έντονες βροχές και καταιγίδες.

Τα χιόνια θα ξεκινήσουν από τη Λαμία και στη συνέχεια να επεκταθούν και σε περιοχές πιο βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να δούμε χιονοστρώσεις - ακόμα και για λίγες ώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, περισσότερες βροχές αναμένονται από τα νότια προς τα βόρεια.

Καιρός: Δύσκολη μέρα η Τετάρτη - Πού θα ρίξει πολλές βροχές και χιόνι

Η Τετάρτη (21/01), αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη μέρα, καιρικά.

Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και θα πληγούν κυρίως: Πελοπόννησος, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, Χαλκδική και νησιά ανατολικού Αιγαίου. Οι περιοχές αυτές θα δεχθούν μεγάλο όγκο βροχής και καταιγίδες.

Πιο βόρεια και σε υψόμετρο 400-500 μέτρα, θα καταγραφούν πολύ πυκνές χιονοπτώσεις.

Χιόνια θα δούμε και στον κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε Θεσσαλία, κεντρική Στερεά, δυτική Μακεδονία, κεντρική και δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Μαρουσάκης κάλεσε τους οδηγούς να εξοπλιστούν με αλυσίδες καθώς θα τους είναι απαραίτητες.

Καταλήγοντας, ο ίδιος επεσήμανε πως θα είναι μεγάλη και η ένταση των ανέμων, που θα πνέουν θυελλώδεις.