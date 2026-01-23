Νέα κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα: Πότε θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Άστατος θα είναι ο καιρός στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, καθώς νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει διάφορες περιοχές από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά, αλλά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Κατά διαστήματα θα σημειώνονται νεφώσεις που θα συνοδεύονται από βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, χωρίς να αποκλείονται μικρής έντασης βροχοπτώσεις.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι πρόκειται για έναν φυσιολογικό χειμώνα μετά από χρόνια, με τις κακοκαιρίες να βοηθούν στο θέμα της λειψυδρίας.

Κακοκαιρία από την Κυριακή

Την Κυριακή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει και νέο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει τη χώρα από τα δυτικά, με τα φαινόμενα να εντείνονται το απόγευμα στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Από το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα η κακοκαιρία αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά και να επηρεάσει τη χώρα μέχρι την Τρίτη, με ασταθείς καιρικές συνθήκες που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά μεγάλα ύψη βροχής και καταιγίδες που θα είναι τοπικά ισχυρές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της χώρας, καθώς ο καιρός θα είναι πιο θερμός.