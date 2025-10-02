Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 180 ευρώ το «Αεροδρόμιο-Ρέντη»

Νέο περαστικό υπερχρέωσης από επαγγελματία σε επιβάτη, με έναν οδηγό ταξί να χρεώνει, λίγο πολύ 180 ευρώ, το δρομολόγιο από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι του Ρέντη.

Ο οδηγός ζήτησε 180 ευρώ, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα χθες, Τετάρτη (1/10) στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο πελάτης ζήτησε από τον ταξιτζή να τον μεταφέρει στην Κρεαταγορά του Ρέντη.

Μάλιστα, ο οδηγός του ταξί επικαλέστηκε τη χθεσινή 24ώρη απεργία, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο ΣΑΤΑ, για να τον μεταφέρει.

Ο επιβάτης, όπως έκανε γνωστό ο Alpha, αρνήθηκε την κούρσα, ενώ όταν τον ρώτησε σχετικά με την υπερχρέωση, ο επαγγελματίας του απάντησε πως «κατέβασε τη σημαία, για να μην γίνει αντιληπτός από τους συναδέλφους του».

Ο πελάτης αρνήθηκε να τον πληρώσει, ενώ κατήγγειλε τον οδηγό ταξί στο Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, το οποίο με το σειρά του κίνησε τις διαδικασίες εναντίον του.