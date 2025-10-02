Μενού

Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 180 ευρώ το «Αεροδρόμιο-Ρέντη»

Ο οδηγός ταξί επικαλέστηκε την απεργία, την οποία «έσπασε».

Reader symbol
Newsroom
Ταξί στην Αθήνα
Στιγμιότυπο από ταξί | Intime
  • Α-
  • Α+

Νέο περαστικό υπερχρέωσης από επαγγελματία σε επιβάτη, με έναν οδηγό ταξί να χρεώνει, λίγο πολύ 180 ευρώ, το δρομολόγιο από το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι του Ρέντη.

Ο οδηγός ζήτησε 180 ευρώ, με το περιστατικό να λαμβάνει χώρα χθες, Τετάρτη (1/10) στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο πελάτης ζήτησε από τον ταξιτζή να τον μεταφέρει στην Κρεαταγορά του Ρέντη.

Μάλιστα, ο οδηγός του ταξί επικαλέστηκε τη χθεσινή 24ώρη απεργία, στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο ΣΑΤΑ, για να τον μεταφέρει.

Ο επιβάτης, όπως έκανε γνωστό ο Alpha, αρνήθηκε την κούρσα, ενώ όταν τον ρώτησε σχετικά με την υπερχρέωση, ο επαγγελματίας του απάντησε πως «κατέβασε τη σημαία, για να μην γίνει αντιληπτός από τους συναδέλφους του».

Ο πελάτης αρνήθηκε να τον πληρώσει, ενώ κατήγγειλε τον οδηγό ταξί στο Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, το οποίο με το σειρά του κίνησε τις διαδικασίες εναντίον του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ