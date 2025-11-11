Νέα καταγγελία για το Πολυτεχνείο: Ο πρύτανης καλεί σε πειθαρχική ακρόαση φοιτητές για κατάληψη

Σε πειθαρχική ακρόαση καλεί ο πρύτανης του Πολυτεχνείου εννέα φοιτητές/ριες που μήνυσε για την κατάληψη της Αρχιτεκτονικής που είχε αποφασιστεί στα μέσα Οκτωβρίου από γενική συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου, όπως καταγγέλλει η πρωτοβουλία «Μένουμε Ενεργοί - Ενημέρωση, Αγώνας, Αλληλεγγύη».
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για συνθήματα σε τοίχο έπειτα από καταγγελία κοσμήτορα σχολής.
Στη νέα καταγγελία, αναφέρεται: «5 μέρες πριν τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου, ο πρύτανης του ΕΜΠ, Χατζηγεωργίου, καλεί σε πειθαρχική ακρόαση 9 φοιτητές/ριες που μήνυσε για την κατάληψη της Αρχιτεκτονικής που είχε αποφασιστεί στα μέσα Οκτώβρη από Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου.
Αυτό είναι το μήνυμα κυβέρνησης και κυβερνητικών πρυτάνεων για τη φετινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου; Δεν θα περάσει η τρομοκρατία. Οι αγώνες για δημόσια, δωρεάν παιδεία που να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας δεν θα σταματήσουν!».
