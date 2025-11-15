Νέα καταγγελία: Ιερέας εξαπάτησε οικογένεια με ψεύτικη υπόσχεση σωτηρίας από καρκίνο

Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από άτομα που εμφανίζονται ως ιερείς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασαν πρόσφατα την καταγγελία ενός άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα τέτοιου απατεώνα και έχασε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ψευδοϊερέας υποσχέθηκε ότι θα σώσει τον ασθενή από τον καρκίνο. Παρά τις «προσευχές» και τις τελετουργίες που πραγματοποιούσε πάνω στο παιδί, ισχυριζόμενος ότι ο καρκίνος ήταν «δαίμονας» που έπρεπε να φύγει για να θεραπευτεί, ο άνθρωπος τελικά κατέληξε.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι ακόμη και μετά τον θάνατο συνέχισαν να τους ενοχλούν, εκμεταλλευόμενοι την οδύνη τους. Ο αδερφός του θύματος τόνισε πως τέτοιες περιπτώσεις βασίζονται στην απελπισία και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να σώσει το παιδί του ή οποιοδήποτε αγαπημένο πρόσωπο.