Νέα καταγγελία: Ιερέας εξαπάτησε οικογένεια με ψεύτικη υπόσχεση σωτηρίας από καρκίνο

Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από άτομα που εμφανίζονται ως ιερείς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασαν πρόσφατα την καταγγελία ενός άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα τέτοιου απατεώνα και έχασε τον αδερφό του.
Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ψευδοϊερέας υποσχέθηκε ότι θα σώσει τον ασθενή από τον καρκίνο. Παρά τις «προσευχές» και τις τελετουργίες που πραγματοποιούσε πάνω στο παιδί, ισχυριζόμενος ότι ο καρκίνος ήταν «δαίμονας» που έπρεπε να φύγει για να θεραπευτεί, ο άνθρωπος τελικά κατέληξε.
Η οικογένεια καταγγέλλει ότι ακόμη και μετά τον θάνατο συνέχισαν να τους ενοχλούν, εκμεταλλευόμενοι την οδύνη τους. Ο αδερφός του θύματος τόνισε πως τέτοιες περιπτώσεις βασίζονται στην απελπισία και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να σώσει το παιδί του ή οποιοδήποτε αγαπημένο πρόσωπο.
- Γεμάτο με προσκυνητές το λεωφορείο που ανετράπη στην παλιά Εθνική Οδό - Στο νοσοκομείο 13 γυναίκες
- Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς, δεν σταμάτησε σε μπλόκο
- Αυτοί είναι οι 6 δημοσιογράφοι, διεθυντές σάιτ και ραδιοφώνου που θα παραβρεθούν στη Συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου
- Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποτέ ο Μάικλ Τζόρνταν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.