Νέα καταγγελία: Ιερέας εξαπάτησε οικογένεια με ψεύτικη υπόσχεση σωτηρίας από καρκίνο

Δήθεν ιερέας υποσχέθηκε πως θα σώσει το παιδί της οικογένειας από τον δαίμονα καρκίνο.

Ιερέας σε εκκλησία
Όλο και περισσότερες περιπτώσεις εξαπάτησης πιστών από άτομα που εμφανίζονται ως ιερείς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασαν πρόσφατα την καταγγελία ενός άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα τέτοιου απατεώνα και έχασε τον αδερφό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ψευδοϊερέας υποσχέθηκε ότι θα σώσει τον ασθενή από τον καρκίνο. Παρά τις «προσευχές» και τις τελετουργίες που πραγματοποιούσε πάνω στο παιδί, ισχυριζόμενος ότι ο καρκίνος ήταν «δαίμονας» που έπρεπε να φύγει για να θεραπευτεί, ο άνθρωπος τελικά κατέληξε.

Η οικογένεια καταγγέλλει ότι ακόμη και μετά τον θάνατο συνέχισαν να τους ενοχλούν, εκμεταλλευόμενοι την οδύνη τους. Ο αδερφός του θύματος τόνισε πως τέτοιες περιπτώσεις βασίζονται στην απελπισία και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να σώσει το παιδί του ή οποιοδήποτε αγαπημένο πρόσωπο.

