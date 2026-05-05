Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι δράστες της άγριας δολοφονίας του 36χρονου

Στην Ευελπίδων μεταφέρθηκαν σήμερα, Τρίτη (05/05), το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 36χρονου στη Νέα Μάκρη.
Συνοδευόμενοι από ισχυρή δύναμη, οι συλληφθέντες έφτασαν στα δικαστήρια περί τις 09:00 και οδηγούνται πλέον ενώπιον του 20ου ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώην σύντροφο του θύματος, τον τωρινό της σύντροφο και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρονται να ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον άνδρα με σιδεροσωλήνες και κοντάρια μέσα σε απόμερο παράπηγμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση συμμετείχαν ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται.
Το θύμα, σε μια ύστατη προσπάθεια, φέρεται ότι κατάφερε να κατονομάσει τους δράστες στους αστυνομικούς λίγο πριν ξεψυχήσει.
