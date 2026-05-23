Τρέχει η Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων αναφορικά με την υπόθεση του αναισθησιολόγου, ο οποίος πιάστηκε σε βίντεο να ζητάει φακελάκι 100-150 ευρώ από ασθενή που ετοιμαζόταν να μπει για χειργουργείο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταφέρει το Star, ο αναισθησιολόγος είχε πάρει από κοντά την ασθενή και υπονοούσε πως όσο περνάει η ώρα και δεν συναινεί, μπορεί να ακυρωθεί η επέμβασή της.

Ο γιος της ασθενούς είπε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα αλλιώς η ώρα πάει 12:00, μπορεί να ακυρωθεί. Του είπα "ναι", αλλά όχι τώρα, μετά. Όπου πήγαινα, ερχόταν από πίσω μου γιατί ήθελε το ναι».

Τι ισχυρίζεται ο αναισθησιολόγος

Ο ίδιος γιατρός είχε απασχολήσει για παρόμοια υπόθεση και το 2018, αλλά τότε είχε αθωωθεί από το δικαστήριο και είχε επιστρέψει στο νοσοκομείο, όπου εργάζεται από το 2013.

Ισχυρίζεται πως σε 40 μέρες βγαίνει στη σύνταξη και υποφέρει από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ με 82% αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο, με τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω» ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Σημειώνεται πως ο αναισθησιολόγος έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων και έχει κινηθεί η διαδικασία για απομάκρυνσή του από το ΕΣΥ.