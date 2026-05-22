Ξεσπά ο γιος της ασθενούς για το νέο περιστατικό με «φακελάκι»: «Γυρνάω και τον βλέπω πίσω μου, τρόμαξα»

Νέες διαστάσεις παίρνει το περιστατικό με τον αναισθησιολόγο που καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής. Ο γιος της γυναίκας λύνει τη σιωπή του και αποκαλύπτει στην κάμερα τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκαν από τον γιατρό, μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν την είσοδο στο χειρουργείο.

«Ήθελα να προστατέψω τη μάνα μου» – Η μαρτυρία του γιου

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο γιος της ασθενούς, η μητέρα του αναρρώνει και η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, τονίζοντας μάλιστα πως «το χειρουργείο πήγε καλά, εξαιρετικός γιατρός ήταν» αναφερόμενος στον χειρουργό. Ωστόσο, η συμπεριφορά του αναισθησιολόγου σκίασε τη διαδικασία.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν τα χρήματα προορίζονταν μόνο για τον ίδιο τον αναισθησιολόγο, ο γιος περιέγραψε καρέ-καρέ τον εκβιασμό:

«Εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για τον ίδιο και λέει "όχι εγώ δεν θα πάρω, θέλω για τους 2". Εγώ κατάλαβα για τον ίδιο. Εγώ δεν του απαντούσα. Φεύγει εκείνος και σε 5 λεπτά ξαναέρχεται, ενώ εγώ είχα προετοιμάσει το κινητό, δηλαδή ήξερα ότι θα ξαναέρθει. Εμείς καταλάβαμε ότι πρόκειται για κάποια χρήματα και περίμενε να πάρει απάντηση.»

Η πίεση, όπως καταγγέλλει, συνεχίστηκε μέχρι και την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά έξω από την πόρτα του χειρουργείου:

«Μετά ήρθε το φορείο, πήγαμε στο χειρουργείο, αυτός ερχόταν από πίσω μας. Μπήκε το φορείο με τον χειρουργό, εκείνος από έξω, εγώ δεν τον έβλεπα. Γυρνάω το κεφάλι μου, τον βλέπω από πίσω μου και τρόμαξα. Αυτός στεκόταν και με κοιτούσε δηλαδή. "Πότε;" λέει, και τότε του είπα "28 του μηνός θα πληρωθώ και θα σας τα δώσω".»

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, επισημαίνοντας τις πληροφορίες που έμαθε εκ των υστέρων για το παρελθόν του αναισθησιολόγου:

«Μετά έμαθα ότι αυτός είχε ξανακάνει το ίδιο πράγμα και χαιρόταν, ότι είναι απατεώνας, τον είχαν πάρει χαμπάρι. Απλά ήθελα να προστατέψω τη μάνα μου, και να είχα δεν θα έδινα. Και πάλι θα έβρισκα να έλεγα.»

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν συνοδός της ασθενούς κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο τον εξοργιστικό διάλογο μέσα στον θάλαμο νοσηλείας του δημόσιου νοσοκομείου.

Στο οπτικοακουστικό υλικό, η ασθενής ρωτάει ευθέως πόσα χρήματα επιθυμεί. Μόλις η νοσηλεύτρια απομακρύνεται από το κρεβάτι, ο αναισθησιολόγος βρίσκει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το ποσό:

Ασθενής: «Πείτε μας, πόσα θέλετε».

Γιατρός: «Δεν θέλω τίποτα». (Η νοσοκόμα απομακρύνεται)

Γιατρός: «Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά».

Ασθενής: «Εντάξει».

Γιατρός: «Εγώ δεν θέλω».

Όταν η ασθενής, εμφανώς στριμωγμένη, προθυμοποιείται να δώσει τα χρήματα εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο γιατρός της κόβει τη φόρα απαντώντας με απόλυτη φυσικότητα: «Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ».