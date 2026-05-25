Νέα μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πληροφορίες για προσαγωγές

Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη και κυρίως σε περιοχές του Νομού Ηρακλείου, με επίκεντρο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το cretalive.gr, οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Το τοπικό μέσο μεταφέρει πως έχουν γίνει προσαγωγές ατόμων στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.