Νέα μεγάλη φωτιά στην Πάτρα – Νέο 112 στην Πρέβεζα

Μια νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και συγκεκριμένα στην περιοχή των Συχαινών, που βρίσκεται βόρεια της πόλης. Επιτόπου επιχειρούν τρία οχήματα με 9 πυροσβέστες.

Το συγκεκριμένο μέτωπο φωτιάς δεν έχει σχέση με την πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα.

Παράλληλα, συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη στην Αχαΐα με σκοπό την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων.

Δυνάμεις κατευθύνονται στην περιοχή με σκοπό να απομακρύνουν, με συνοδεία αστυνομικών, άτομα προς Πάτρα, ενώ παράλληλα παραμένουν σε ετοιμότητα πλοιάρια του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να παραλάβουν άτομα από θαλάσσης.

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

«Πύρινη» νύχτα σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα - Εκκενώνεται η Ρωμιά

Προς Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα κινείται το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας.

Η φωτιά κινείται προς Φιλιππιάδα. Στον Άγιο Γεώργιο, στην παλιά εθνική οδό που παραμένει κλειστή για τα οχήματα, στο φράγμα της ΔΕΗ, τα βουνά καίγονται από άκρη σε άκρη. Ο ουρανός είναι κόκκινος από το θερμικό φορτίο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ρωμιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Στις 9.30 το βράδυ «112» ήχησε καλώντας όσους βρίσκονται σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πριν από λίγα λεπτά, στις 11.35 το βράδυ ήχησε ξανά το «112» για εκκένωση της περιοχής Ρωμιά προς Φιλιππιάδα.