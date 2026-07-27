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Νέα μορφή απάτης με δόλωμα τον ΕΦΚΑ και το βιβλιάριο υγείας: Τι πρέπει να προσέξετε

Νέα μορφή απάτης έρχεται στο μειλ μας με δόλωμα τον ΕΦΚΑ και το βιβλιάριο υγείας. Τι πρέπει να προεσέξετε.

Αλεξία Σβώλου
Γραφεία του ΕΦΚΑ
Γραφεία του ΕΦΚΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Τέλος δεν έχει φαντασία των επιτήδειων που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, για να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά Η νέα μορφή υβριδική απειλής - δηλαδή απάτης - εμπλέκει τον ΕΦΚΑ και το βιβλιάριο υγείας, ως δόλωμα, που δήθεν απενεργοποιείται, οπότε επίκειται υποχρεωτική αναβάθμιση στοιχείων για να καταστεί ξανά ενεργό.

Το μήνυμα καλεί τους αποδέκτες να προχωρήσουν σε ενημέρωση στοιχείων μέσω της κυρίας τράπεζας τους πατώντας ένα σύνδεσμο για να κάνουν αναβάθμιση – επικαιροποίηση και κατά αυτόν τον τρόπο οι επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ώστε  να μπορούν μετά να τους αδειάσουν τον λογαριασμό.

Προσοχή, καμία δημόσια υπηρεσία δεν ζητάει ποτέ από πολίτη να κάνει επικαιροποίηση στοιχείων μέσω ενός μηνύματος SMS ή ενός email, ή μηνυμάτων στο Viber ή αλλού, πατώντας ένα σύνδεσμο.

Όπως υπενθυμίζει ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO), του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι περισσότερες υβριδικές απειλές ποντάρουν πάνω στη βιασύνη, το άγχος, τον πανικό και τις γρήγορες κινήσεις των πολιτών, δίχως προηγουμένως να σκεφτούν. Η μεγαλύτερη  ασπίδα προστασίας για να προστατευτούμε από τις υβριδικές απειλές και κάθε μορφή απάτης είναι να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να χρησιμοποιούμε τη λογική μας και να μην κάνουμε ποτέ βιαστικές κινήσεις.

apati
apati efka

 

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