Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί τελωνείων από αγρότες: Χημικά από τα ΜΑΤ και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Νέα μπλόκα στήνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ και σήμερα σημειώθηκαν επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων από την ερχόμενη εβδομάδα, με αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων.

Χημικά ενάντια στους αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια»

Νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής οι αστυνομικές δυνάμεις έριξαν χημικά σε βάρος αγροτών που επιχείρησαν να περάσουν, κατευθυνόμενοι στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι κλούβες των ΜΑΤ τοποθετήθηκαν στο ύψος του αγροκτήματος του ΑΠΘ, λίγα μέτρα πριν τον κόμβο στα Πράσινα Φανάρια, με τους αγρότες να ζητούν από τις αστυνομικές δυνάμεις να απομακρύνουν τα οχήματα, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στον προαναγγελθέντα αποκλεισμό του κόμβου.

Κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν πεζοί για καθιστική διαμαρτυρία, ενώ τα επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά στην πύλη του αγροκτήματος του πανεπιστημίου και έπεσαν δακρυγόνα.

Έβρος: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου - Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος του κόμβου του Ορμενίου προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι Αγροτικοί Σύλλογοι του βορείου Έβρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη, τα περίπου 200 τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων διακόπτοντας περίπου από τις 13.00 την κυκλοφορία των φορτηγών.

Ο ίδιος σημείωσε πως η διάρκεια της κινητοποίησης θα αποφασιστεί κατά την απογευματινή συνέλευση των αγροτών, δηλώνοντας πως ο αριθμός των τρακτέρ θα διπλασιαστεί την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου.

Παράλληλα, με τον αριθμό των αποκλεισμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων να αυξάνεται καθημερινά άρχισε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή, -με τη συνδρομή και της τροχαίας- η απομάκρυνση προς την Εγνατία Οδό των φορτηγών διεθνών μεταφορών από την Επαρχιακή Οδό των Φερών όπου παρέμεναν μέχρι χθες σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, σημείωσε ότι επί της ελληνικής πλευράς υπάρχουν περίπου 500 οχήματα και επί της τουρκικής 800. Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι δεδομένης της συνέχισης της κινητοποίησης και της αύξησης του αριθμού των σταθμευμένων φορτηγών, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος εάν παρέμεναν στην Επαρχιακή Οδό η οποία διαθέτει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα και για την αποσυμφόρηση της κατάστασης συνεχίζεται καθημερινά το προσωρινό άνοιγμα της κυκλοφορίας για τα φορτηγά - κατά τη διάρκεια της νύχτας - ώστε περίπου 50 με 70 οχήματα να περνάνε τα σύνορα προς την Τουρκία.

Σέρρες: Επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλίων

Ακόμα, σε επ' αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων - Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Μπλόκα σε τελωνεία στη βόρεια Ελλάδα

Σε αποκλεισμό για έξι ώρες του τελωνείου του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία μέχρι και τις 18.00-18.30 προχώρησαν οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Σήμερα έφτασαν επί τόπου και οδηγοί φορτηγών.

Η διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων επιτρέπεται ωστόσο δεν επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών. «Δεν αποκλείουμε το τελωνείο να μην ανοίξει και καθόλου», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, αναμένεται στη μία το μεσημέρι η άφιξη αγροτών και κτηνοτρόφων από το Κιλκίς στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί βρίσκονται ήδη αγρότες από τις περιοχές του Δήμου Παιονίας και τα Γιαννιτσά Πέλλας. Όλοι μαζί θα προχωρήσουν σε επ΄αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου.

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, ο αποκλεισμός ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι, με τον επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα να επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα.

Στο τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι έστησαν αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο και έχουν προγραμματίσει συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17.00, οπότε και θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση.

Αγρότες έκλεισαν με τα τρακτέρ τους την Εθνική Οδό στη Θήβα

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Την ίδια ώρα, κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ.

Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Ηλεία: Μπλόκο στον κόμβο του Πύργου

Σε νέες κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, οι οποίοι απέκλεισαν τον κόμβο Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Λόγω του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο εκτρέπεται στον κόμβο της Αμαλιάδας.

Παραμένουν τα μεγάλα μπλόκα

Την ίδια ώρα, τα μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία παραμένουν, με χιλιάδες τρακτέρ να βρίσκονται σε Νίκαια και Ε65, καθώς και στα διόδια του Λόγγου.

Στην Καρδίτσα, αγρότες συγκεντρώθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο για να στηρίξουν τον πρόεδρο της ΕΟΑΣΚ, Κώστα Τζέλα. Η δίκη για τις περσινές κινητοποιήσεις αναβλήθηκε, με τον ίδιο να ζητά απόσυρση αστυνομικών δυνάμεων και ουσιαστικό διάλογο.

Σε δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, ο κ. Τζέλας κάλεσε την κυβέρνηση «να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις από τα μπλόκα», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο υπό προϋποθέσεις.

Όπως τόνισε, οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, ενώ ξεκαθάρισε ότι διάλογος δεν πρόκειται να υπάρξει όσο τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους. Τα μπλόκα στον Ε65 παραμένουν, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Μπλόκα σε διάφορες άλλες περιοχές

Στο Κιάτο παράλληλα οι αγρότες παραμένουν στον κόμβο της περιοχής, με το μπλόκο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς. Στη σημερινή τους συνέλευση θα καθορίσουν το επόμενο βήμα της κινητοποίησής τους.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους, στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.