Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11/25), όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας έφερε θανατηφόρα τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στο σημείο εντοπίστηκε τραυματισμένος και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης και αδερφός του θύματος.
Ο ύποπτος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
