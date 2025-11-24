Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές νωρίς το πρωί της Δευτέρας (24/11/25), όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας έφερε θανατηφόρα τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως στο σημείο εντοπίστηκε τραυματισμένος και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης και αδερφός του θύματος.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία.