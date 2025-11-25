Μενού

Νέα Πέραμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 44χρονο αδελφοκτόνο

Οι δύο κατηγορούμενοι για οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

Νέα Πέραμος
Νέα Πέραμος | INTIME NEWS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 44χρονου ο οποίος δολοφόνησε με ψαλίδι τον 47χρονο αδελφό του στην Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το dikastiko.gr κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορία που αντιμετωπίζει και ο 48χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι φονικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/11), μπροστά στα μάτια του μεγαλύτερου αδελφού, ο οποίος ήταν και αυτός που ειδοποίησε την αστυνομία.

«Δεν μου έδινε να πιώ, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο 44χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά ως θύμα, καθώς είχε πραγματοποιήσει έξι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των αδελφών του.

