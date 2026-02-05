Νέα Πέραμος: «Nα πληρώσουν οι δολοφόνοι» - Οι δηλώσεις του πατέρα του 27χρονου μετά την κατάθεσή του

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών στο πλαίσιο διαλεύκανσης της υπόθεσης που διερευνάται εκτενώς από τις αρχές τις τελευταίες ημέρες.



Ο 50χρονος πέρασε το κατώφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λίγο μετά τις 11 το πρωί προκειμένουν να δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του.

Καθώς εξήλθε από την αίθουσα δεν θέλησε να δώσει στοιχεία για όσα ανέφερε στους Αστυνομικούς, ενώ η μόνη δήλωση που έκανε ήταν: «μόνο να βρεθούν οι δολοφόνοι του γιου μου, να πληρώσουν».



Ο πατέρας του θύματος συνοδευόταν από το δικηγόρο του, κ. Γιώργο Παναγιώτου, ο οποίος τόνισε πως ο 50χρονος «έχει εισφέρει στοιχεία αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ εν προκειμένω γιατί υπάρχει μια αστυνομική και δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την οικογένεια του κ. Σταύρου Βροντάκη το έργο της Αστυνομίας και εδώ, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, και στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας που από την πρώτη στιγμή έχουν κάνει επισταμένες αναζητήσεις για την ανακάλυψη των δραστών».