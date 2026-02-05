Νέα Πέραμος: Τα δέκα «σκοτεινά σημεία» που κρατούν θολή την αλήθεια στη δολοφονία του 27χρονου

Η δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο παραμένει μία από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Παρά τις εντατικές έρευνες, τις πολύωρες καταθέσεις και το νέο βιντεοληπτικό υλικό, οι Αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά σε ένα πλέγμα αναπάντητων ερωτημάτων.

Δέκα «σκοτεινά σημεία» συνθέτουν το παζλ μιας υπόθεσης που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει.

1. Η ακριβής διαδρομή του οχήματος των δραστών

Το νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει το αυτοκίνητο των δραστών να περνά από σημείο της Ελευσίνας λίγα λεπτά μετά την απαγωγή. Ωστόσο, η πλήρης διαδρομή του οχήματος πριν και μετά το σημείο αυτό παραμένει άγνωστη.

2. Πού βρίσκεται σήμερα το αυτοκίνητο των δραστών

Το όχημα εξαφανίστηκε μετά το πέρασμά του από την Ελευσίνα. Δεν έχει εντοπιστεί, ούτε έχουν βρεθεί ίχνη εγκατάλειψης ή καύσης.

3. Υπήρξαν ύποπτες κινήσεις στους λογαριασμούς του θύματος

Οι Αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα οικονομικά του 27χρονου, αναζητώντας ύποπτες συναλλαγές, χρέη ή οικονομικές διαφορές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο.

4. Με ποιους είχε συχνή επαφή ο 27χρονος

Το κινητό του θύματος και οι τελευταίες επικοινωνίες του αναμένεται να ρίξουν φως σε πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά του τις ημέρες πριν την αρπαγή.

5. Υπήρχαν άτομα που ενδεχομένως θα ήθελαν το κακό του

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 27χρονος να είχε εμπλακεί –εν γνώσει ή εν αγνοία του– σε κύκλους που θα μπορούσαν να τον στοχοποιήσουν. Το γεγονός ότι δύο άτομα του περιβάλλοντός του έχουν χάσει τη ζωή τους τα προηγούμενα χρόνια ενισχύει αυτό το σενάριο.

6. Ο κύκλος γνωριμιών του θύματος

Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το κοινωνικό του περιβάλλον. Ποιοι ήταν οι στενοί του φίλοι; Με ποιους συναναστρεφόταν συχνά; Υπήρχαν πρόσωπα που είχαν διαφορές μαζί του;

7. Ο επαγγελματικός του κύκλος

Εξετάζεται αν η εργασία του ή πιθανές παράλληλες δραστηριότητες θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει εντάσεις, απειλές ή οικονομικές εκκρεμότητες.

8. Τι θα αποκαλύψουν οι επικοινωνίες από το κινητό του

Το κινητό του 27χρονου αποτελεί κλειδί. Τα μηνύματα, οι κλήσεις, οι εφαρμογές και οι διαγραφές ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες λεπτομέρειες για τις τελευταίες του κινήσεις.

9. Τι θα δείξουν τα social media

Οι αναρτήσεις, τα σχόλια, οι επαφές και οι ιδιωτικές συνομιλίες στα κοινωνικά δίκτυα εξετάζονται για ενδεχόμενες απειλές, διαπληκτισμούς ή ύποπτες επαφές.

10. Θα ελεγχθούν οι συνομιλίες οικείων προσώπων του

Η σύντροφος του 27χρονου έχει ήδη δώσει πολύωρη κατάθεση, όμως οι Αρχές εντοπίζουν ασάφειες. Το γεγονός ότι υποστήριξε πως ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι της πολυκατοικίας –κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από το βίντεο– την οδηγεί σε νέα συμπληρωματική κατάθεση.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλα πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

Το παζλ που ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από δύο παλαιότερους θανάτους ανθρώπων που σχετίζονταν με τον 27χρονο:

έναν επιχειρηματία που δολοφονήθηκε με μαφιόζικο τρόπο στη Μάνδρα το 2024

έναν νεαρό που σκοτώθηκε σε τροχαίο, στο οποίο επέβαινε και το θύμα

Οι Αρχές εξετάζουν αν οι τρεις υποθέσεις συνδέονται ή αν πρόκειται για μια τραγική αλληλουχία συμπτώσεων.