Νέα Πέραμος: Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα Παρασκευής (17/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 3 το ξημέρωμα, στο 35ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας που απέκλεισαν το χώρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον αναβάτη της μηχανής αλλά, δυστυχώς, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο, ούτε η ηλικία του άτυχου οδηγού.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.