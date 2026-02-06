Νέα Πέραμος: Τι είπε ο πατέρας του 27χρονου στην κατάθεσή του - Στρέφεται στις φυλακές η έρευνα

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» αναφορικά με την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο. Ο πατέρας του έδωσε χθες, Πέμπτη (05/02), μαραθώνια κατάθεση στις Αρχές.

Ο πατέρας, όπως γίνεται γνωστό από το Action24, κατέθετε για περίπου τέσσερις ώρες.

Σε αυτό το διάστημα, επέμεινε πως η μητέρα και η σύντροφος του νεαρού γνωρίζουν για τις απειλές που δεχόταν. «Ξέρουν πολλά», φέρεται να είπε.

Σημειώνεται πως σε συνέντευξή του ο πατέρας του επιχειρηματία είχε αναφέρει πως η πρώην σύζυγός του έλεγε πως ο γιος τους «έχει εχθρούς» και ο ίδιος καταλάβαινε ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Στη γραμμή αυτή φαίνεται ότι επέμεινε και ενώπιον των αστυνομικών

Πού στρέφεται η έρευνα

Κατά την ίδια πηγή, η έρευνα των Αρχών φαίνεται πως έχει στραφεί και στις φυλακές Κορυδαλλού για να αναζητηθούν τυχόν απαντήσεις για την άγρια δολοφονία του.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επαφές και συνεργασίες που είχε ο νεαρός, πριν απαχθεί από το σπίτι του, κρατηθεί για 6 μέρες όμηρος και τελικώς δολοφονηθεί με 10 σφαίρες.

Ο σταθμός μεταφέρει πως φέρεται να είχε επαφές με δύο οργανώσεις, αντίπαλες μεταξύ τους. Είναι, όμως, άγνωστο τι συζητούσε.

Είναι τρία τα κύρια σενάρια που εξετάζονται αυτή την ώρα για την υπόθεση:

οι δράστες να τον βασάνισαν και τελικώς σκότωσαν για πληροφορίες

να πρόκειται για δολοφονία για λόγους εκδίκησης

να ήθελα να ζητήσουν λύτρα, αλλά τελικώς κάτι πήγε στραβά.