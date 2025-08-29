Νέα προειδοποίηση Τσατραφύλλια για Σαββατοκύριακο: «Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έρχεται με μία νέα πρόβλεψη - προειδοποίηση για τον καιρό του Σαββατοκύριακου, ο οποίος έρχεται ως «προάγγελος» του ενδεχόμενου καύσωνα των αρχών Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις επόμενες ημέρες θα δούμε «Πρώτα καταιγίδες και μετά 40άρια. Εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία.

Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας)», πρόσθεσε.

Τσατραφύλλιας: «Μεγάλη προσοχή στις καταιγίδες»

Ο κ. Τσατραφύλλιας συνέχισε υπογραμμίζοντας «Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα .

Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης».