Νέα Σμύρνη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης – Σε κίνδυνο η ζωή της

Εξαφανίστηκε 17χρονη από δομή στη Νέα Σμύρνη και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της.

Ημερίδα του Χαμόγελου του Παιδιού για εξαφανίσεις
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 17χρονης Κίρα Π., ουκρανικής καταγωγής, η οποία χάθηκε το απόγευμα της 4ης Μαΐου 2026 από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε σήμερα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε άμεσο κίνδυνο.

εξαφανιση ανηλικης
Η ανήλικη έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ παραμένει άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της. Οποιοσδήποτε διαθέτει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα, σε 24ωρη βάση, με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, ή μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp.

