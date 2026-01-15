Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση του γιατρού στην Κρήτη: Άνδρας ισχυρίζεται ότι τον είδε στις Καλύβες

Έχουν περάσει τριανταπέντε μέρες από την εξαφάνιση του νεαρού γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη και οι αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν μετά από μεγάλες προσπάθειες.
Στοιχείο «κλειδί» στην υπόθεση θεωρείται το αυτοκίνητο του γιατρού το οποίος έχει εντοπίσει η αστυνομία. Ο Πρόεδρος της ομάδας Ο.Φ.Α.Κ.Θ ,Χρήστος Ράμος καλεσμένος στο Κρήτη Σήμερα στο KritiTV αναφέρει ότι από το πρωί έχουν χωριστεί τέσσερις ομάδες, έναν εκπαιδευμένο σκύλο, ένα drone με θερμική κάμερα και τρεις διασώστες προκειμένου να σκαναριστούν και να αποκλειστούν περιοχές.
Σήμερα (15/1) ελπίδα στις αρχές έδωσε τηλεφώνημα από κάτοικο στην Κρήτη ο οποίος φέρεται να είδε τον 33χρονο γιατρό στις 17 Δεκεμβρίου να κάνει αγορές σε περίπτερο με μετρητά, στην περιοχή Καλύβες στην οποία και θα μεταβούν αύριο οι αρχές.
- Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Νέες αποκαλύψεις για σοβαρό καβγά στο σπίτι της τον Οκτώβριο
- Κωνσταντοπούλου: «Δεν είναι πολιτική μου αντίπαλος η Καρυστιανού»
- Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε σχεδόν πρόταση γάμου στη Δέσποινα Καμπούρη - «Ζέτα, δεν πιστεύω να ζήλεψες;»
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.