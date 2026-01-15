Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση του γιατρού στην Κρήτη: Άνδρας ισχυρίζεται ότι τον είδε στις Καλύβες

Έχουν περάσει τριανταπέντε μέρες από την εξαφάνιση του νεαρού γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη και οι αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν μετά από μεγάλες προσπάθειες.

Στοιχείο «κλειδί» στην υπόθεση θεωρείται το αυτοκίνητο του γιατρού το οποίος έχει εντοπίσει η αστυνομία. Ο Πρόεδρος της ομάδας Ο.Φ.Α.Κ.Θ ,Χρήστος Ράμος καλεσμένος στο Κρήτη Σήμερα στο KritiTV αναφέρει ότι από το πρωί έχουν χωριστεί τέσσερις ομάδες, έναν εκπαιδευμένο σκύλο, ένα drone με θερμική κάμερα και τρεις διασώστες προκειμένου να σκαναριστούν και να αποκλειστούν περιοχές.

Σήμερα (15/1) ελπίδα στις αρχές έδωσε τηλεφώνημα από κάτοικο στην Κρήτη ο οποίος φέρεται να είδε τον 33χρονο γιατρό στις 17 Δεκεμβρίου να κάνει αγορές σε περίπτερο με μετρητά, στην περιοχή Καλύβες στην οποία και θα μεταβούν αύριο οι αρχές.