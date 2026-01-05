Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Ηράκλειο: Από αναθυμιάσεις φέρεται να έχασε τη ζωή του ο 34χρονος

Νέα στοιχεία που δίνουν διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου του 34χρονου που έχασε τη ζωή του μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Ανώπολη, στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς φέρεται να έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπήρξε έκρηξη, αλλά φωτιά στην κουζίνα υγραερίου του θύματος, από την οποία προκλήθηκαν αναθυμιάσεις. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, κάηκε τόσο η συσκευή όσο και τα ντουλάπια τριγύρω, ωστόσο οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν.

Διαβάστε ακόμα: Ηράκλειο: Έκρηξη σε καυστήρα σπιτιού - Αναφορές για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Στην αποκάλυψη της τραγωδίας οδήγησε συνάδελφος του 34χρονου μηχανικού αυτοκινήτων, ο οποίος πήγε στο σπίτι του, αναζητώντας τον. Ωστόσο είδε ότι δεν απαντούσε κανείς και είδε τα τζάμια του σπιτιού μαυρισμένα.

Έτσι ειδοποίησε την αδερφή του θύματος που διαμένει σε παρακείμενο σπίτι. Αυτή, εισερχόμενη, εντόπισε τον 34χρονο πεσμένο σε διάδρομο του σπιτιού.

Ο ίδιος είχε γυρίσει από γαμήλιο γλέντι αργά το βράδυ της Κυριακής και, όπως όλα δείχνουν, επιχείρησε να φάει κάτι, ωστόσο πιθανότατα δεν έκλεισε ποτέ τη βαλβίδα του υγραερίου.