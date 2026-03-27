Νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση Τσαγκαράκη: Φέρεται να πουλούσε για γνήσιο Φασιανό τον καταφανώς πλαστό

Σεισμό στην εγχώρια αγορά της τέχνης έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ενός σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον Γ. Τσαγκαράκη, ο οποίος φέρεται να πουλούσε καταφανώς πλαστούς πίνακες ως γνήσια αριστουργήματα του Έλληνα ζωγράφου, Αλέκου Φασιανού.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις όταν αποκαλύφθηκε πως ο κ. Τσαγκαράκης έβγαζε στο σφυρί έργο με τον τίτλο «Νεαρός με το κόκκινο φουλάρι», παρουσιάζοντάς το ως αυθεντικό Φασιανό.

Η εκτίμηση του εν λόγω -ολοφάνερα πλαστού- πίνακα ανερχόταν στο ιλιγγιώδες ποσό των 22.500 ευρώ, ενώ η δημοπρασία ξεκινούσε με αρχική τιμή τα 7.350 ευρώ.

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Σήμερα το πρωί, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς επιδείχθηκαν ακόμα 4 πίνακες σε κεντρικό πρόσωπο του Μουσείου «Αλέκος Φασιανός». Το αποτέλεσμα της αυτοψίας ήταν σοκαριστικό: Και τα τέσσερα έργα χαρακτηρίστηκαν καταφανώς πλαστά, αποδεικνύοντας πως το κύκλωμα διακίνησης κίβδηλων έργων τέχνης είχε απλώσει βαθιά τα πλοκάμια του.

Καταπέλτης το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός»

Τη δική του, ηχηρή παρέμβαση στην υπόθεση είχε κάνει ήδη από χθες (26/3) το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός», εκδίδοντας μια ανακοίνωση-κόλαφο για τη διακίνηση πλαστών έργων που αποδίδονται στον κορυφαίο καλλιτέχνη.

Όπως τονίζεται στην αυστηρή ανακοίνωση, το Μουσείο έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον δύο έργα τα οποία «δεν αναγνωρίζονται ως γνήσια έργα του καλλιτέχνη». Μάλιστα, έγινε γνωστό πως νωρίτερα εντός του 2026, το Μουσείο είχε προχωρήσει σε έγγραφη, επίσημη ενημέρωση προς τον ιδιοκτήτη του χώρου τέχνης για έργο-«μαϊμού» που εκτίθετο ανερυθρίαστα σε βιτρίνα στο Κολωνάκι.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να προστατευθεί η ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά του Αλέκου Φασιανού και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη.