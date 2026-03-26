«Πήραμε Μυταρά με πιστοποιητικό γνησιότητας, τώρα κοιτάμε»: Νέες καταγγελίες για τον Τσαγκαράκη

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στην υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, καθώς παρά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, ο κλοιός των Αρχών στενεύει. Οι καταγγελίες προσώπων στο live news που τον εμπιστεύτηκαν διαδέχονται η μία την άλλη, την ώρα που αγοραστές πανάκριβων έργων τέχνης τρέμουν στην ιδέα πως τα «αριστουργήματα» που κοσμούν τα σαλόνια τους μπορεί να είναι απλώς καλοφτιαγμένα αντίγραφα.

Ο ίδιος επιμένει να κάνει λόγο για οργανωμένο «πόλεμο λάσπης», ωστόσο οι μαρτυρίες στο MEGA περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, βάζοντας στο κάδρο από υποτιθέμενους πίνακες του Μυταρά μέχρι αγοραπωλησίες κοσμημάτων με... «μαύρα».

«Έχω πιστοποιητικό για τον Μυταρά, αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιος»

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γυναίκας που αγόρασε πίνακα του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, Δημήτρη Μυταρά, μέσα από τις γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές του γκαλερίστα. Η καταγγέλλουσα, εμφανώς θορυβημένη από τις εξελίξεις, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έχω και απόδειξη και πιστοποιητικό γνησιότητας από τον ίδιον. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιος ο πίνακας. Από την εκπομπή το πήραμε. Του Μυταρά είναι. Τρία χιλιάρικα. Έχει την υπογραφή κάτω, Μυταράς. Το πήραμε. Αλλά τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και κοιτάμε…»

«Ούτε χρήματα, ούτε κοσμήματα»

Η υπόθεση, όμως, δεν σταματά στους πίνακες. Οι νέες καταγγελίες αγγίζουν και τον τομέα των κοσμημάτων, με πελάτες να υποστηρίζουν πως παρέδωσαν αντικείμενα αξίας στην γκαλερί, χωρίς να πάρουν ποτέ πίσω ούτε τα κοσμήματα, ούτε τα χρήματά τους.

«Κάποια στιγμή μου λένε είναι παρακρατημένα τα πράγματα από πελάτες και όταν θα τους πληρώσουν, θα μου στείλουν στον λογαριασμό το ποσό. Περάσαν από το ’23, 3 χρόνια και η αιτιολογία πάντα ήταν ‘ε δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, περίμενε και περίμενε’. Όταν του είπα ‘δώστε τα μου πίσω’, λέει ‘όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα’», καταγγέλλει ένα από τα φερόμενα θύματα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η μαρτυρία μιας άλλης γυναίκας, η οποία μιλά για αδιαφανείς διαδικασίες και οικονομική εκμετάλλευση:

«Το πήρε με 1.000 ευρώ, ‘μαύρα’ έτσι; Δεν μου έδωσε τίποτα. Από τα 3.500 χιλιάδες, μου έδωσε 1.000 ευρώ. Χωρίς να μου δώσει απόδειξη, χωρίς τίποτα. ‘Μαύρα’. Δεν έχει ενσυναίσθηση καμία. Είναι ένας ψυχρός άνθρωπος, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις».

Παρέμβαση από το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός»

Τη δική του, ηχηρή παρέμβαση στην υπόθεση έκανε το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός», εκδίδοντας ανακοίνωση-καταπέλτη για τη διακίνηση πλαστών έργων που αποδίδονται στον κορυφαίο καλλιτέχνη.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το Μουσείο έχει ήδη εντοπίσει τουλάχιστον δύο έργα τα οποία «δεν αναγνωρίζονται ως γνήσια έργα του καλλιτέχνη». Μάλιστα, εντός του 2026, το Μουσείο προχώρησε σε έγγραφη ενημέρωση προς τον ιδιοκτήτη του χώρου τέχνης για έργο που «εκτίθετο σε βιτρίνα στο Κολωνάκι», ενημερώνοντας παράλληλα και τις αρμόδιες Αρχές για την προστασία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Φασιανού.