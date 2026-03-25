Νέα τροπή στην υπόθεση με το Ευαγγέλιο και τον Τσαγκαράκη: Σε σοκ οι συγγενείς - «Θα πάθω εγκεφαλικό»

Ανατροπή στην υπόθεση με το σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745 που επιχείρησε να διαθέσει ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης, καθώς έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις μέσα από την εκπομπή Live News.

Ενώ ο γκαλερίστας υποστηρίζει κατηγορηματικά πως απέκτησε το κειμήλιο από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του, έχοντας μάλιστα στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, η πλευρά της οικογένειας δηλώνει πλήρη άγνοια και απόλυτο σοκ. Όπως αποκάλυψε το Live News, ως ιδιοκτήτης του Ευαγγελίου έχει εμφανιστεί ένας 71χρονος Ελληνοβρετανός με τα αρχικά Π.Μ.

Ωστόσο, στενός συγγενής του 71χρονου μίλησε στην εκπομπή και ξεκαθάρισε πως το ιερό βιβλίο είναι ένα ανεκτίμητο οικογενειακό κειμήλιο και πως κανένα άλλο μέλος της οικογένειας δεν γνώριζε για τις προθέσεις του Π.Μ. να το βγάλει στο σφυρί.

Διαβάστε ακόμα: Όταν η Λόλα Νταϊφά έλεγε ότι είδε τα κλεμμένα της κοσμήματα σε εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Διαβάστε αυτούσια τη δήλωση του συγγενή στο Live News:

«Δεν γνωρίζαμε ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε θορυβηθεί ιδιαίτερα. Δεν ξέραμε τίποτα γι’ αυτό που έχει κάνει με τον κύριο Τσαγκαράκη. Θα πάθω εγκεφαλικό. Το Ευαγγέλιο είναι οικογενειακό κειμήλιο. Το Ευαγγέλιο είναι της γιαγιάς μου, είναι οικογενειακό κειμήλιο από… γενεές γενεών. Τώρα πώς ακριβώς ήρθε στα χέρια της γιαγιάς μου δεν το γνωρίζω.

Είναι οικογενειακό κειμήλιο. Είναι απίστευτο ότι το ‘βαλε σε πλειστηριασμό. Δηλαδή μου ‘ρχεται εγκεφαλικό. Αν είναι το Ευαγγέλιο το οποίο, ένα είχαμε, είναι ένα πάρα πολύ παλιό Ευαγγέλιο, το ξέραμε ότι είναι παλιό γιατί είναι οικογενειακό, είναι της γιαγιάς, της προγιαγιάς του. Δηλαδή είναι… οικογενειακό Ευαγγέλιο, το οποίο έχει ναι, το φυλάγαμε κάθε Πάσχα και το γυρνάγαμε.

Είχε πει ότι θα το δώσει για εκτίμηση το Ευαγγέλιο, να του το εκτιμήσουνε για να δουν αν είναι τόσο παλιό όσο λένε. Δεν ήταν σκοπός μας να το πουλήσουμε, ήταν για να το εκτιμήσουμε για να δούμε τι αξία έχει, αν πέφτει κάτω από το νόμο των αρχαιοτήτων και όλα αυτά».